Банк Англии откладывает решение по денежно-кредитной политике после смерти Елизаветы II

Банк Англии объявил в пятницу, что его заседание по денежно-кредитной политике будет отложено на неделю из-за смерти королевы Елизаветы II.

«Учитывая период национального траура в Великобритании, заседание Комитета по денежно-кредитной политике в сентябре 2022 года было отложено на неделю. Решение будет объявлено 22 сентября в полдень», — говорится в сообщении банка.

Национальный траур, объявленный британским правительством, должен продлиться до похорон, запланированных через десять дней. После смерти Елизаветы II спортивные и культурные мероприятия были отменены, универмаги решили не открывать свои двери, а железнодорожники и почтовые работники приостановили свои запланированные забастовки перед лицом кризиса стоимости жизни.

Федерация профсоюзов TUC, которая должна была провести свою ежегодную конференцию с воскресенья в течение четырех дней в Брайтоне, на юге Англии, также отложила ее на неопределенную дату.

Напомним, что Банк Англии с конца 2021 года занимается повышением своих процентных ставок, и на данный момент пытается сдержать инфляцию, самую высокую в странах G7 на уровне более чем на 10% годовых.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила в четверг о масштабном пакете помощи британским домохозяйствам и предприятиям перед лицом резкого роста цен на энергию, что приведет к ограничению счетов в размере 2500 фунтов стерлингов в год для среднего домохозяйства.