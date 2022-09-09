Силы ВДВ и Росгвардии вошли в Балаклею и ведут бои с ВСУ

Российские части вошли в город Балаклея и вступили в сражение с украинскими частями.

В Харьковской области уже более суток продолжаются бои за город Балаклея.

Еще вчера Вооруженные силы Украины доложили президенту страны Владимиру Зеленскому о взятии Балаклеи.

В то же время российская сторона объявила о том, что в область вошли дополнительные силы для сражения с ВСУ.

Сегодня же стало известно о том, что в город вошли силы Росгвардии и российские десантники.