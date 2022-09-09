Минобороны РФ: ВСУ потеряли 270 бойцов и 3 танка на Николаево-Криворожском направлении

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о потерях украинских военных при боях возле Кривого Рога и Николаева.

Брифинг Министерства обороны России от 09.09.22 уведомляет, что за прошедший день вооружённые силы Украины предприняли нескольку безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, потеряв там 270 человек личного состава убитыми и примерно столько же ранеными.

По данным Минобороны России, недалеко от Николаева и Кривого Рога ВСУ также утратили три танка, 22 джипа с пулемётами и семь бронемашин.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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