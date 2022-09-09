Лукашенко принёс соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Александр Лукашенко адресовал слова соболезнований королевской семье из-за гибели Елизаветы II, экс-королевы Великобритании.

Днём пятницы президент Беларуси Александр Лукашенко направил телеграмму новому британскому королю Карлу III, который занял престол Великобритании после гибели своей матери Елизаветы II, скончавшейся вчера.

По словам Лукашенко, семидесятилетняя эпоха правления Елизаветы II характеризуется им как время монарха, который был верен своему народу и горячо им любим.

Напомним, что вчера Елизавета II скончался в возрасте 96 лет в собственном фамильном замке, окружённая детьми, близкими родственниками и врачами.