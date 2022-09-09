Издание Rai Al Youm утверждает, что западные санкции, введённые после начала спецоперации в Украине, не смогли сделать Россию слабее.

9 сентября обозреватель газеты Rai Al Youm Мишель Калагхасси опубликовал новую колонку, в которой сообщил, что "адский план" Соединённых Штатов, Евросоюза, НАТО и Украины по ослаблению России как государства провалился.

По мнению Калагхасси, страны коллективного Запада рассчитывали на быстрый санкционный штурм России, однако Москва выстояла, лишь укрепив свою экономику.

Мишель Калагхасси уверен, что антироссийские санкции сделали слабее лишь сами страны Европы, в то время как Россия стала более процветающим государством после старта спецоперации.