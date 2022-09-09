Блинкен: США не оставят Европу «на морозе» без газа из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон не оставит европейские страны без энергии в преддверии зимы.

9 сентября представитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого публично заявил, что Соединённые Штаты не намерены оставлять европейские государства "на морозе", в то время как Европа откровенно испытывает нехватку газа и нефти из России.

По словам Блинкена, дефицит энергоресурсов в западных государствах является следствием их санкций против России, однако бездействие в условиях российской спецоперации стоило бы Западу дороже.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 







 

 


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