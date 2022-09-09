В Великобритании арестован участник теракта в Манчестере 1996 года

Мужчина был арестован в связи со взрывом бомбы в центре Манчестера в 1996 году, ответственность за которую взяла на себя Ирландская республиканская армия (ИРА), сообщила в пятницу полиция этого северного английского города.

«Мужчина был арестован прошлой ночью (в четверг) в аэропорту Бирмингема по подозрению в террористических преступлениях», — говорится в заявлении полиции Манчестера.

«Этот арест связан с расследованием взрыва бомбы ИРА (Ирландской республиканской армии), которая взорвалась в центре Манчестера в 1996 году», — добавили там.

Это нападение на коммерческий центр города причинило ранение более 200 человек. Заминированный фургон взорвался перед одним из входов в здание. Было разрушено более 1000 м2 офисов и магазинов, ущерб составил 880 миллионов евро.

В заявлении говорится, что задержанный мужчина, подробности о котором полиция не сообщает, будет допрошен агентами, отвечающими за борьбу с терроризмом. Полиция заявила, что они «полны решимости (...) независимо от того, сколько времени прошло, найти виновных в этом нападении».