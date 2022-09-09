Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Украины вопреки кризису на Западе
Глава НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс будет продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
9 сентября состоялась пресс-конференция генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга совместно с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в рамках которой глава НАТО признал, что поддержка Украины со стороны западного военного блока усилила экономический и энергетический кризисы на Западе.
Вместе с тем Столтенберг публично пообещал, что НАТО не откажется от всесторонней поддержки Украины даже перед лицом западного кризиса, поскольку пока на Западе считают деньги, в Киеве считают погибших.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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