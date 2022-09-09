Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Украины вопреки кризису на Западе

Глава НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс будет продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

9 сентября состоялась пресс-конференция генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга совместно с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в рамках которой глава НАТО признал, что поддержка Украины со стороны западного военного блока усилила экономический и энергетический кризисы на Западе.

Вместе с тем Столтенберг публично пообещал, что НАТО не откажется от всесторонней поддержки Украины даже перед лицом западного кризиса, поскольку пока на Западе считают деньги, в Киеве считают погибших.