NBC: Байден отправится на похороны Елизаветы II в Великобританию
Телеканал NBC сообщил о намерениях Джо Байдена посетить Британию с целью присутствия на похоронах королевы Елизаветы второй.
Вечером пятницы американский телеканал NBC сообщил, что пресс-служба Белого дома подтвердила намерения президента США Джо Байдена поехать на похороны королевы Британии Елизаветы II, дата которых будет объявлена позже пресс-службой британского правительства. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II в Великобританию.
Напомним, что 8 сентября британская королева Елизавета II умерла на 97-ом году жизни, оставив трон своему сыну принцу Чарльзу, который взял имя Карл III.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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