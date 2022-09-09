NBC: Байден отправится на похороны Елизаветы II в Великобританию

Телеканал NBC сообщил о намерениях Джо Байдена посетить Британию с целью присутствия на похоронах королевы Елизаветы второй.

Вечером пятницы американский телеканал NBC сообщил, что пресс-служба Белого дома подтвердила намерения президента США Джо Байдена поехать на похороны королевы Британии Елизаветы II, дата которых будет объявлена позже пресс-службой британского правительства. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II в Великобританию.

Напомним, что 8 сентября британская королева Елизавета II умерла на 97-ом году жизни, оставив трон своему сыну принцу Чарльзу, который взял имя Карл III.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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