Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II, мирно ушедшей из жизни в замке Балморал.

9 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования британской королевской семье, а также народам Великобритании и странам Содружества в связи с уходом из жизни королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Лукашенко отметил большой вклад в мировую историю, который за семьдесят лет правления внесла её Величество Елизавета Вторая, чья мудрость и авторитет несомненно достойны восхищения.