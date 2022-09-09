Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II, мирно ушедшей из жизни в замке Балморал.
9 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования британской королевской семье, а также народам Великобритании и странам Содружества в связи с уходом из жизни королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет.
Лукашенко отметил большой вклад в мировую историю, который за семьдесят лет правления внесла её Величество Елизавета Вторая, чья мудрость и авторитет несомненно достойны восхищения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками