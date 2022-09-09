Зеленский подтвердил информацию о занятии ВСУ Балаклеи
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении ВСУ города Балаклея. В четверг вечером, 8 сентября украинские защитники опубликовали фото и видео города, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Приказ выполнен", — доложили они президенту страны.
8 сентября украинцы начали публиковать в социальных сетях видео и фото из Балаклеи. Россияне заняли город в течение шести месяцев.
"Все на месте. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом", - написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Военные также опубликовали записи встреч с жителями города. Ранее появились фотографии поднятия украинского флага в селах Волохов Яр и Борщевка, сообщает "Украинская правда".
Во вторник начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что военное командование не торопится объявлять об освобождении новых земель, ведь сначала необходимо очистить территорию и произвести ее разминирование.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками