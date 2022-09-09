Администрация Харьковской области сообщила о переходе Балаклеи под контроль ВСУ

Харьковская администрация сообщила, что город Балаклея теперь контролируют ВСУ.

Глава временной гражданской администрации Балаклеи заявил, что российские войска потеряли контроль над городом.

Девятого сентября Виталий Ганчев проинформировал о тяжелой гуманитарной ситуации в Балаклее.

Также Ганчев отметил, что по всему городу идут ожесточенные бои между российской и украинской армиями.

По словам главы администрации Балаклеи, российские войска больше не контролируют данный населенный пункт.

При этом он утверждает, что российские подразделения не дают ВСУ развить оперативный успех.