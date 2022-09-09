Просроченная косметика может нанести большой вред организму

Чаще всего это проявляется аллергиями, дерматитами, появлением угрей и конъюнктивитом.

Особенно опасно пользоваться просроченной натуральной и минеральной косметикой. По истечении срока годности в ней активно развивается опасная микрофлора.

Болезнетворные микробы через кожу проникают в кровь и вызывают серьезные болезни, и не только кожные.

При пользовании косметикой нужно обязательно следить за сроком ее годности и за тем, как она со временем изменяет свою структуру.

Если ее внешний вид или запах изменился - немедленно нужно выбросить любимый флакончик, тюбик или баночку. Пользоваться такой косметикой категорически нельзя.