Просроченная косметика может нанести большой вред организму
Чаще всего это проявляется аллергиями, дерматитами, появлением угрей и конъюнктивитом.
Особенно опасно пользоваться просроченной натуральной и минеральной косметикой. По истечении срока годности в ней активно развивается опасная микрофлора.
Болезнетворные микробы через кожу проникают в кровь и вызывают серьезные болезни, и не только кожные.
При пользовании косметикой нужно обязательно следить за сроком ее годности и за тем, как она со временем изменяет свою структуру.
Если ее внешний вид или запах изменился - немедленно нужно выбросить любимый флакончик, тюбик или баночку. Пользоваться такой косметикой категорически нельзя.
Опубликовано: Наталья Павлова
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