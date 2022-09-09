Суд обязал Google уплатить 21,7 млрд оборотного штрафа за фейки про СВО
В пятницу Таганский суд города Москва обязал американскую компанию Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа.
Пресс-служба суда Москвы в Таганском районе сообщает, что суд обязал фирму Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа, поскольку компания систематически отказывалась удалять недостоверную информацию о специальной военной операции армии России на территории Украины.
Известно, что действия компании Google были расценены как сознательная дискредитация российских военных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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