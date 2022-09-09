В пятницу Таганский суд города Москва обязал американскую компанию Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа.

Пресс-служба суда Москвы в Таганском районе сообщает, что суд обязал фирму Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа, поскольку компания систематически отказывалась удалять недостоверную информацию о специальной военной операции армии России на территории Украины.

Известно, что действия компании Google были расценены как сознательная дискредитация российских военных в соответствии с законодательством Российской Федерации.