Суд обязал Google уплатить 21,7 млрд оборотного штрафа за фейки про СВО

В пятницу Таганский суд города Москва обязал американскую компанию Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа.

Пресс-служба суда Москвы в Таганском районе сообщает, что суд обязал фирму Google выплатить 21,7 миллиарда рублей оборотного штрафа, поскольку компания систематически отказывалась удалять недостоверную информацию о специальной военной операции армии России на территории Украины.

Известно, что действия компании Google были расценены как сознательная дискредитация российских военных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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