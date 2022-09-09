Daily Express: Борису Джонсону предлагали снять видео о смерти королевы несколько месяцев назад

Издание Daily Express сообщает, что журналисты несколько месяцев назад предлагали снять видео о смерти королевы Великобритании экс-премьеру страны Борису Джонсону.

Борис Джонсон не скрывает это предложение. Выступая в Палате общин парламента Великобритании он заявил, что журналисты «Би-би-си» несколько месяцев назад предложили ему снять видео о смерти Елизаветы II.

Он сообщил, что журналисты «Би-би-си» сначала попросили его «просто побеседовать», а когда они сели за стол и те включили камеру, то попросили его говорить о Елизавете II в прошедшем времени. По словам Джонсона он был ошеломлен и опечален этой новостью и, конечно, отказал, попросив журналистов уйти.

О смерти Елизаветы II Букингемский дворец сообщил 8 сентября 2022 года. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Он взял имя Карл II. Ожидается, что в Шотландию на прощение с королевой Великобритании прибудет сотни тысяч людей. После тело королевы на поезде доставят в Эдинбург.

Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.