Россиянин Баранов арестован в Москве по делу о госизмене

Сотрудники МВД России произвели задержание гражданина РФ Михаила Баранова, который подозревается в государственной измене.

Вечером 9 сентября журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" сообщили, что Мещанский суд Москвы удовлетворил просьбу МВД о задержании россиянина Михаила Баранова, который является фигурантом по делу о государственной измене, статья УК РФ 275.

В качестве меры пресечения Мещанский суд установил поместить Баранова под стражу до выяснения всех обстоятельств его причастности к государственной измене.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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