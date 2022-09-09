В Мали десятки мирных жителей погибли в результате атаки ИГИЛ на населенный пункт
Десятки мирных жителей были убиты после нападения на город на севере Мали джихадистов, связанных с организацией «Исламское государство».
Город Талатае стал ареной регулярных боевых действий с начала конфликта в Мали в 2012 году, учитывая его расположение на стыке зон влияния различных вооруженных групп.
«Что нас действительно беспокоит, так это гуманитарная ситуация, население предоставлено самому себе», — сказал местный депутат на условиях анонимности.
Человеческие потери варьируются в зависимости от источников и остаются приблизительными. Местность пустынная, очень удаленная от центра Мали и доступ к информации всегда очень затруднен.
«Более 45 мирных жителей были убиты, когда Исламское государство захватило город во вторник», — отметил от же источник.
«В Талатае убито более 30 мирных жителей. Джихадисты ИГИЛ сожгли рынок и несколько домов. Есть также много перемещенных гражданских лиц», — заявил AFP представитель Движения спасения Азавад (MSA), одной из вооруженных группировок, участвующих в боевых действиях.
«Ситуация там очень сложная, по словам очевидцев. Боевые действия между различными джихадистскими группировками привели к гибели нескольких десятков мирных жителей. Раненые, которым не смогли оказать помощь, впоследствии скончались», — добавил анонимный гуманитарный работник, работающий в регионе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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