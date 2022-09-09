Брэд Питт и Марго Робби: Золотой век Голливудского гламура в Вавилоне

"Вавилон" станет первым полнометражным фильмом режиссера со времен "Первого человека" 2018 года, и вместо того, чтобы воспроизводить "Гонку на Луну" Нила Армстронга, "Вавилон" воссоздаст Золотой век Голливуда 1920-х годов.

Классических звезд Тинселтауна в истории сыграют современные таланты, такие как Брэд Питт и Марго Робби, которых вы можете увидеть во всем их великолепии на новых фотографиях первого взгляда ниже.

Питт и Робби играют вымышленных персонажей, которые являются объединением исторических личностей.

В интервью Vanity Fair Шазелл говорит, что Джек Конрад, любитель вечеринок Питта, вдохновлен такими личностями, как Джон Гилберт, Кларк Гейбл и Дуглас Фэрбенкс, в то время как начинающая актриса Нелли ЛаРой Робби основана на таких знаменитостях большого экрана, как Клара Боу, Жанна Игелз, Джоан Кроуфорд и Альма Рубенс.