Слуцкий: Киев возводит терроризм в ранг государственной политики Украины
Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что киевские власти избрали терроризм основой своей политики.
9 сентября лидер российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что киевский режим возводит терроризм в ранг основополагающей политики Украины. В качестве доказательства Слуцкий напомнил, что после начала спецоперации одну из улиц Киева переименовали в честь Джохара Дудаева.
Известно, что Дудаев являлся чеченский сепаратистом и вёл войну с местными властями Чечни, широко используя методы террора противника и мирного населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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