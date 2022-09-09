Слуцкий: Киев возводит терроризм в ранг государственной политики Украины

Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что киевские власти избрали терроризм основой своей политики.

9 сентября лидер российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что киевский режим возводит терроризм в ранг основополагающей политики Украины. В качестве доказательства Слуцкий напомнил, что после начала спецоперации одну из улиц Киева переименовали в честь Джохара Дудаева.

Известно, что Дудаев являлся чеченский сепаратистом и вёл войну с местными властями Чечни, широко используя методы террора противника и мирного населения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 







 

 


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