Брюссель призывает страны-члены к фильтрации граждан РФ, получивших шенгенские визы

Европейская комиссия призывает страны ЕС и Шенгенской зоны тщательно пересмотреть визы, выдаваемые российским гражданам , чтобы убедиться, что они не представляют угрозы безопасности.

«Война против Украины — это также угроза нашей безопасности, и мы не должны быть наивными, цель Путина — разрушить Европейский Союз», — заявила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции в Нуйямаа, Финляндия, на границе с Россией. «Нельзя исключать, что люди приезжают с целью спровоцировать общественный бунт, насилие и тому подобное или попытаться вести пропаганду. Это то, что нам нужно изучить более подробно», — отметила она.

В пятницу ЕС официально принял решение о приостановке действия соглашения 2007 года, облегчающего выдачу виз гражданам России. Эта мера вступит в силу в понедельник в ответ на войну в Украине. По данным Комиссии, в настоящее время около миллиона россиян имеют действующую визу Шенгенской зоны.

Еврокомиссар указала, что «в последнее время российские граждане въезжают в ЕС с единственной целью — спровоцировать украинских беженцев».

Отвечая на вопрос о плане Финляндии по укреплению заборов на участках ее 1300-километровой границы с Россией, комиссар сказала: «Полностью понимаю, что иногда забор или любой другой вид физического барьера бывает очень полезен. От государств зависит, как лучше защитить внешние границы (…) в соответствии с законодательством, особенно в отношении предоставления убежища», сказала она.