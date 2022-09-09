Путин: только три процента украинского зерна попали в беднейшие страны

Владимир Путин утверждает, что в рамках продуктовой сделки лишь три процента зерна из Украины попали в страны, которые в нём по-настоящему нуждаются.

В ходе совещания с регулярными членами Совета безопасности России Владимир Путин сообщил, что с момента достижения продуктовой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН лишь три процента украинского зерна попали в беднейшие страны.

По словам Путина, из Украины вышло 87 кораблей с зерном, 32 из которых остались в Турции, 30 в Евросоюзе, по три корабля получили Израиль и ЮАР, семь кораблей принял Египет.

Лишь два корабля попали в беднейшие государства, которыми Владимир Путин назвал Йемен и Джибути, отметив, что эти страны получили только 60 тонн зерна.