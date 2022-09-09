Грета Тунберг сетует на забытый экологический кризис
Шведская активистка-эколог Грета Тунберг в эту пятницу выразила сожаление по поводу «забытой» проблемы окружающей среды в предвыборной кампании в Швеции, за два дня до голосования, которое обещает быть очень напряженным.
«Экологический кризис более или менее игнорировался в ходе этой избирательной кампании, в лучшем случае он был сведен к проблеме энергетики», — заявил лидер молодежного климатического движения «Пятницы во имя будущего» в кулуарах демонстрации.
Молодая 19-летняя активистка вместе с несколькими сотнями человек принял участие в демонстрации в защиту климата. Если рост счетов за электроэнергию или топливо был одной из главных тем шведской кампании, то экологические вопросы остались в тени, несмотря на амбиции многих шведских партий быть в авангарде мира.
«Я протестую, потому что голосования недостаточно. Нам нужно выйти на улицы и быть активными», — пояснила Грета Тунберг. «Нам нужно требовать перемен, потому что в настоящий момент ни одна из наших политических партий не дает того, что нам нужно», — добавила она.
Шведская партия зеленых в последние годы изо всех сил пыталась победить на выборах. В воскресенье она попытается подняться на отметку выше 4%, необходимую для того, чтобы остаться в парламенте. Как показывают опросы, за зеленых проголосует от 4,5% до 7,9% избиратлей.
«Я думаю, что есть много людей, которые беспокоятся (о проблемах окружающей среды), но на самом деле не знают, как высказать свои опасения», — сказала Грета Тунберг.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками