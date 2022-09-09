Грета Тунберг сетует на забытый экологический кризис

Шведская активистка-эколог Грета Тунберг в эту пятницу выразила сожаление по поводу «забытой» проблемы окружающей среды в предвыборной кампании в Швеции, за два дня до голосования, которое обещает быть очень напряженным.

«Экологический кризис более или менее игнорировался в ходе этой избирательной кампании, в лучшем случае он был сведен к проблеме энергетики», — заявил лидер молодежного климатического движения «Пятницы во имя будущего» в кулуарах демонстрации.

Молодая 19-летняя активистка вместе с несколькими сотнями человек принял участие в демонстрации в защиту климата. Если рост счетов за электроэнергию или топливо был одной из главных тем шведской кампании, то экологические вопросы остались в тени, несмотря на амбиции многих шведских партий быть в авангарде мира.

«Я протестую, потому что голосования недостаточно. Нам нужно выйти на улицы и быть активными», — пояснила Грета Тунберг. «Нам нужно требовать перемен, потому что в настоящий момент ни одна из наших политических партий не дает того, что нам нужно», — добавила она.

Шведская партия зеленых в последние годы изо всех сил пыталась победить на выборах. В воскресенье она попытается подняться на отметку выше 4%, необходимую для того, чтобы остаться в парламенте. Как показывают опросы, за зеленых проголосует от 4,5% до 7,9% избиратлей.

«Я думаю, что есть много людей, которые беспокоятся (о проблемах окружающей среды), но на самом деле не знают, как высказать свои опасения», — сказала Грета Тунберг.