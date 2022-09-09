NYT раскритиковали за статью, о Елизавете II и кровавой истории деколонизации

Американское издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что бывший монарх поставила «традиционалистский фронт» на «десятилетия насильственных потрясений».

Статья, написанная Майей Джасанофф, профессором истории Гарвардского университета, содержит размышления о том, что люди «могут никогда не узнать, что королева сделала или не знала о преступлениях, совершенных от ее имени».

Это вызвало негативную реакцию в социальных сетях: Бен Голдсмит, финансист и брат Зака Голдсмита, коллеги из консерваторов, назвал статью «ужасной», добавив, что он «настолько возмущен», что собирается отменить подписку.

Джонатан Литтл также написал в Твиттере, что The New York Times «стала грубой пародией на себя, искаженной ненавистью».

А Дэвид Макмертри, глава британского издательства Google, добавил, что было «совершенно неуместно» публиковать статью в день смерти королевы.

«Совершенно неуместно публиковать это сегодня, мы должны оплакивать кончину великого монарха, культурной иконы и одной из самых удивительных женщин, которые когда-либо жили», - написал он.

В статье New York Times признавалось, что королева «воплощала глубокую и искреннюю приверженность своим обязанностям», но далее утверждалось, что «по замыслу и по случайности в ее долгой жизни ее присутствие в качестве главы государства и главы Содружества, объединение Британии и ее бывших колоний, выставило флегматичный традиционалистский фронт на десятилетия насильственных потрясений».

«Таким образом, королева помогла скрыть кровавую историю деколонизации, масштабы и наследие которой еще не получили должного признания», отмечалось в публикации.

Тем временем Twitter удалил пост профессора американского университета, которая выразила надежду, что смерть королевы будет «мучительной».