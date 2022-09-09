Кремль заявил в пятницу, 9 сентября, что президент России Владимир Путин не рассматривает возможность участия в похоронах королевы Елизаветы II, сообщает The Moscow Times.

О н подчеркнул, что хотя россияне уважали ее за мудрость» присутствие Путина на похоронах королевы не предусмотрено.

Президент России в четверг выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, пожелав новому монарху "мужества и стойкости" после смерти его матери.

"Важнейшие события новейшей истории Великобритании неразрывно связаны с Ее Величеством. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользуется любовью и уважением своих подданных, а также авторитетом на мировой арене", — написал Путин в телеграмме, которую отправили в Букингемский дворец.

Королева Елизавета II, самый долгий монарх в истории Великобритании, скончалась в четверг в возрасте 96 лет.

Похороны Елизаветы II состоятся 18 сентября. Известно, что церемония похорон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, но позже ее тело будет погребено в часовне Виндзорского замка вместе с ее мужем, принцем Филиппом.