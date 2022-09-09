Владимир Путин не рассматривает возможность участия в похоронах королевы Елизаветы II
Кремль заявил в пятницу, 9 сентября, что президент России Владимир Путин не рассматривает возможность участия в похоронах королевы Елизаветы II, сообщает The Moscow Times.
О н подчеркнул, что хотя россияне уважали ее за мудрость» присутствие Путина на похоронах королевы не предусмотрено.
Президент России в четверг выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, пожелав новому монарху "мужества и стойкости" после смерти его матери.
"Важнейшие события новейшей истории Великобритании неразрывно связаны с Ее Величеством. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользуется любовью и уважением своих подданных, а также авторитетом на мировой арене", — написал Путин в телеграмме, которую отправили в Букингемский дворец.
Королева Елизавета II, самый долгий монарх в истории Великобритании, скончалась в четверг в возрасте 96 лет.
Похороны Елизаветы II состоятся 18 сентября. Известно, что церемония похорон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, но позже ее тело будет погребено в часовне Виндзорского замка вместе с ее мужем, принцем Филиппом.
Опубликовано: Николай Скира
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