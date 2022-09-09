Украинские военные произвели обстрел Ворошиловского района столицы ДНР, что привело к человеческим жертвам.

Корреспонденты российского агентства "РИА Новости" уведомляют, что вечером 9 сентября вооружённые силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии. Украинские снаряды разорвались прямо на оживлённой лице города рядом с рядом магазинов.

По данным "РИА Новости", в результате обстрела Ворошиловского района на улицах Донецка скончались два человека и ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.