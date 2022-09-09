2 человека погибли в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка
Украинские военные произвели обстрел Ворошиловского района столицы ДНР, что привело к человеческим жертвам.
Корреспонденты российского агентства "РИА Новости" уведомляют, что вечером 9 сентября вооружённые силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии. Украинские снаряды разорвались прямо на оживлённой лице города рядом с рядом магазинов.
По данным "РИА Новости", в результате обстрела Ворошиловского района на улицах Донецка скончались два человека и ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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