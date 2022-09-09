Путин заверил, что Россия готова нарастить экспорт зерна до 50 млн тонн
РФ в 2022 году уже поставил на экспорт более 30 млн тонн зерна и готова нарастить объемы, заявил президент страны Владимир Путин.
На заседании Совбеза РФ Владимир Путин поднял вопрос об обеспечении стран Азии и Африки российским зерном.
Как оказалось в эти страны уже направлено 6,3 млн тонн зерновых (пшеница, ячмень и кукуруза).
«Урожай этого года, слава богу, у нас хороший», — заметил Путин.
По словам российского лидера на обеспечение международной продовольственной программы для голодающих стран из черноморских портов Украины было отгружено всего 60 тыс. тонн зерновых.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками