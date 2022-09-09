Путин заверил, что Россия готова нарастить экспорт зерна до 50 млн тонн

РФ в 2022 году уже поставил на экспорт более 30 млн тонн зерна и готова нарастить объемы, заявил президент страны Владимир Путин.

На заседании Совбеза РФ Владимир Путин поднял вопрос об обеспечении стран Азии и Африки российским зерном.

Как оказалось в эти страны уже направлено 6,3 млн тонн зерновых (пшеница, ячмень и кукуруза).

«Урожай этого года, слава богу, у нас хороший», — заметил Путин.

По словам российского лидера на обеспечение международной продовольственной программы для голодающих стран из черноморских портов Украины было отгружено всего 60 тыс. тонн зерновых.