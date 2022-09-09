МИД Венгрии: Европа долго не выдержит собственные санкции против РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что страны Европы не в состоянии долго выдерживать собственную антироссийскую санкционную политику.
Вечером 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сегодня он провёл личный разговор с одним из представителей Еврокомиссии в Брюсселе, поинтересовавшись у него, как долго Евросоюз продолжит вводить санкции против России.
Сийрято утверждает, что в беседе с еврокомиссаром он подчеркнул, что после старта спецоперации в Украине ЕС ввёл антироссийские санкции с надеждой ослабить Россию, однако этого не произошло, в то время как сама Европа и её экономика существенно пострадала.
По мнению Петера Сийярто, Европейскому союзу следует сворачивать политику антироссийских санкций, поскольку нанесение ущерба экономикам стран-участниц ЕС не в интересах содружества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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