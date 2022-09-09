МИД Венгрии: Европа долго не выдержит собственные санкции против РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что страны Европы не в состоянии долго выдерживать собственную антироссийскую санкционную политику.

Вечером 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сегодня он провёл личный разговор с одним из представителей Еврокомиссии в Брюсселе, поинтересовавшись у него, как долго Евросоюз продолжит вводить санкции против России.

Сийрято утверждает, что в беседе с еврокомиссаром он подчеркнул, что после старта спецоперации в Украине ЕС ввёл антироссийские санкции с надеждой ослабить Россию, однако этого не произошло, в то время как сама Европа и её экономика существенно пострадала.

По мнению Петера Сийярто, Европейскому союзу следует сворачивать политику антироссийских санкций, поскольку нанесение ущерба экономикам стран-участниц ЕС не в интересах содружества.