Vatican News: Папа Римский отказался лететь в Казахстан над территорией России
В следующий вторник, 13 сентября Папа Франциск отправится в путешествие из Рима в Казахстан. Самолет с главой католической церкви на борту не будет летать над территорией России, сообщает Vatican News.
Как сообщил в пятницу Ватикан, самолет итальянской авиакомпании ITA по пути в Казахстан пролетит над Хорватией, Боснией-Герцеговиной, Сербией, Болгарией, Турцией, Грузией и Азербайджаном.
Выбор такого маршрута означает, что Папа Франциск не будет находиться над территорией России.
Традиционно, когда Папа путешествует, он время от времени посылает приветственные телеграммы руководителям стран, над которыми он пролетает. По мнению обозревателей, именно это является причиной отказа лететь над территорией РФ
"Есть разные маршруты, выбор сделан. Мотивы могут быть разными", - так ответил на вопрос о выборе маршрута директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
Франциск посетит Казахстан по случаю проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Опубликовано: Николай Скира
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