Король Карл III вернулся в Лондон и сегодня произнесет инаугурационную речь
Король Карл III вернулся из Балморал в Лондон. Новый король произнесет свою инаугурационную речь перед народом в пятницу в столице. Сегодня в Великобритании начался 10-дневный траур после смерти королевы Елизаветы II.
Самолет с королем Карлом III и его супругой Камиллой вылетел в Лондон, сообщило агентство Reuters в пятницу, 9 сентября.
Новый монарх вернулся из замка Балморал. Агентство сообщило, что Карл III и его жена сейчас направляются в Букингемский дворец.
Король Карл III выступит с обращением к нации в пятницу. Сообщение запланировано на 18:00 и будет транслироваться по телевидению. Это будет первое выступление нового короля после смерти Елизаветы II.
В пятницу в соборе Св. Павла в Лондоне пройдет публичная панихида в память о покойной королеве. В мессе примут участие министры и премьер-министр. Как сообщает CNN, в пятницу Карл III также встретится с премьер-министром Лиз Трасс.
В пятницу в Великобритании начался 10-дневный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. В субботу в 10:00 Совет по присоединению соберется, чтобы объявить Карла новым сувереном. В этот день также состоится встреча нового короля с премьер-министром и кабинетом министров.
Опубликовано: Николай Скира
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