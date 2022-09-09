Король Карл III вернулся в Лондон и сегодня произнесет инаугурационную речь

Король Карл III вернулся из Балморал в Лондон. Новый король произнесет свою инаугурационную речь перед народом в пятницу в столице. Сегодня в Великобритании начался 10-дневный траур после смерти королевы Елизаветы II.

Самолет с королем Карлом III и его супругой Камиллой вылетел в Лондон, сообщило агентство Reuters в пятницу, 9 сентября.

Новый монарх вернулся из замка Балморал. Агентство сообщило, что Карл III и его жена сейчас направляются в Букингемский дворец.

Король Карл III выступит с обращением к нации в пятницу. Сообщение запланировано на 18:00 и будет транслироваться по телевидению. Это будет первое выступление нового короля после смерти Елизаветы II.

В пятницу в соборе Св. Павла в Лондоне пройдет публичная панихида в память о покойной королеве. В мессе примут участие министры и премьер-министр. Как сообщает CNN, в пятницу Карл III также встретится с премьер-министром Лиз Трасс.

В пятницу в Великобритании начался 10-дневный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. В субботу в 10:00 Совет по присоединению соберется, чтобы объявить Карла новым сувереном. В этот день также состоится встреча нового короля с премьер-министром и кабинетом министров.