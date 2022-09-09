Столтеберг заявил, что война на Украине вошла в критическую фазу
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, война в Украине входит в «критическую фазу».
Благодаря поддержке стран НАТО украинские вооруженные силы на днях смогли остановить наступление Москвы на Донбассе и отбить территорию, заявил норвежец на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Однако в то же время единство и солидарность Запада теперь подверглись испытанию. В качестве причины Столтенберг назвал проблемы с энергоснабжением и рост стоимости жизни в результате экономической войны с Россией.
По словам генсека НАТО, сейчас важно, чтобы эти последствия войны не привели к снижению обязательств перед Украиной. «Цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями», — сказал он. Кроме того, придется заплатить еще более высокую цену, когда Россия и другие авторитарные режимы поймут, что агрессия вознаграждается.
«Когда Россия перестанет воевать, наступит мир. Если Украина перестанет воевать, она больше не будет существовать как независимое государство», — заявил Столтенберг. Поэтому надо придерживаться нынешнего курса – «ради Украины и ради нас самих», - призвал шеф НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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