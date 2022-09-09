На восстановление Украины нужны сотни миллиардов долларов

Война на Украине нанесла ущерб в размере не менее 97 миллиардов долларов США только за первые три месяца.

Об этом говорится в совместном отчете украинского правительства, Всемирного банка и Европейской комиссии. За основу расчетов был взят период с начала войны 24 февраля по 1 июня. Таким образом, наиболее пострадавшими секторами являются жилищное строительство (40 процентов), транспорт (31 процент) и торговля и промышленность (10 процентов). Наиболее сильно пострадавшими считаются районы Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Финансовые потери от войны за этот период оцениваются почти в 252 миллиарда долларов США. Большая сумма возникает из-за того, что потери в одном секторе влияют на другие сектора. Например, спад сельскохозяйственного производства влияет на потребности в транспорте, а потери в области электроэнергии влияют на торговлю и промышленность, говорится в отчете.

По состоянию на 1 июня стоимость восстановления территории Украины оценивалась как минимум в 349 миллиардов долларов. Больше всего денег нужно на реконструкцию транспортной системы (21%), разминирование и обезвреживание взрывоопасных остатков войны (21%), снос жилого фонда (20%). В краткосрочной перспективе потребуется около 105 миллиардов долларов, в том числе для подготовки к предстоящей зиме.