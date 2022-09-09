7 мирных жителей стали жертвами обстрела ВСУ в Донецке

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли жилые районы города Донецка.

Украинские войска сегодня, 9 сентября, вновь нанесли артиллерийские удары по жилым районам Донецка.

Как сообщает российское издание "Известия", огонь велся по парку кованных фигур в центре города.

"По данным очевидцев, ВСУ ударили по Парку кованных фигур в центре Донецка", - передают "Известия".

Через некоторое время после обстрела стало известно, что в итоге двое человек погибли, а еще пятеро получали ранения.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 


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