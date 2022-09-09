СБУ объявила о начале карательной операции среди мирно населения Балаклеи
Украинские спецслужбы заявили, что в Балаклее начинаются "фильтрационные мероприятия".
Служба безопасности Украины официально объявила, что в Балаклее начнут полномасштабную зачистку всех, кто поддерживает Россию.
Как сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на данные правоохранителей страны, в городе начнутся "фильтрационные мероприятия"
"Украинские правоохранители уже отрабатывают информацию касательно коллаборантов в Балаклее", - говорится в сообщении.
При этом стоит отметить, что по данным местной ВГА российские войска все еще ведут бои с украинскими подразделениями.
Опубликовано: Николай Скира
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