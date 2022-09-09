СБУ объявила о начале карательной операции среди мирно населения Балаклеи

Украинские спецслужбы заявили, что в Балаклее начинаются "фильтрационные мероприятия".

Служба безопасности Украины официально объявила, что в Балаклее начнут полномасштабную зачистку всех, кто поддерживает Россию.

Как сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на данные правоохранителей страны, в городе начнутся "фильтрационные мероприятия"

"Украинские правоохранители уже отрабатывают информацию касательно коллаборантов в Балаклее", - говорится в сообщении.

При этом стоит отметить, что по данным местной ВГА российские войска все еще ведут бои с украинскими подразделениями.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 


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