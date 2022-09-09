Лидер российской либеральной партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что политика по дерусификации столицы Украины завершится неудачей.

Вечером пятницы недавно возглавивший ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко, который публично пообещал, что в украинской столице будет успешна завершена процедура дерусификации улиц и памятников.

По словам Слуцкого, такое отношение к русской культуре приведёт к тому, что вся территория Украины будет неизбежно денацифицирована. Политик уверен, что с началом спецоперации армии России у нынешнего Киева нет пути назад.