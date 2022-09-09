Спецслужбы Украине объявили о начале фильтрации населения Балаклеи
Население города Балаклея начнут фильтровать, рассказали в Службе безопасности страны.
В городе Балаклея украинские спецслужбы начнут искать и фильтровать всех, кто поддерживает Россию.
По данным украинских телеграм-каналов, правоохранители Украины начнут буквально "филтровать" местное население.
"Украинские правоохранители уже отрабатывают информацию касательно коллаборантов в Балаклее", - говорится в сообщении.
При этом стоит отметить, что окончательно о потере Балаклеи российской стороной так и не было объявлено, а местная пророссийская администрация заявила, что за город еще идут бои.
Опубликовано: Николай Скира
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