Минобороны США прекратило поставки новых истребителей F-35 из-за китайских деталей

Пентагон приостановил процедуру утверждения новых истребителей F-35. Причина в сомнениях относительно одной из частей реактивного двигателя, которая поступила из Китая и не была разрешена, сообщает Reuters.

Министерство обороны США приостановило одобрение истребителей F-35. Администрация США обнаружила, что одна из деталей двигателя производится в Китае, что может быть незаконным в соответствии с законом о закупках.

Это магнит, размещенный в реактивном двигателе, который является частью смазочного насоса машины. Он сделан из несанкционированного сплава, который поставляется из Китая. Lockheed Martin, производитель реактивного самолета, подтвердил, что это магний Honeywell, сплав кобальта и самария.

Пентагон некоторое время расследовал это дело, и в середине августа следственные процедуры начали ускоряться. Сомнения не развеялись, что привело к приостановке процедуры приемки нового истребителя в США.

Представитель Минобороны Рассел Гомаре заверил, что магнит не передает данные, не оказывает негативного влияния на работу самолета и не представляет опасности. Кроме того, на борту F-35 есть аналогичные и одобренные магниты из Китая.