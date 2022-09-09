Минобороны США прекратило поставки новых истребителей F-35 из-за китайских деталей
Пентагон приостановил процедуру утверждения новых истребителей F-35. Причина в сомнениях относительно одной из частей реактивного двигателя, которая поступила из Китая и не была разрешена, сообщает Reuters.
Министерство обороны США приостановило одобрение истребителей F-35. Администрация США обнаружила, что одна из деталей двигателя производится в Китае, что может быть незаконным в соответствии с законом о закупках.
Это магнит, размещенный в реактивном двигателе, который является частью смазочного насоса машины. Он сделан из несанкционированного сплава, который поставляется из Китая. Lockheed Martin, производитель реактивного самолета, подтвердил, что это магний Honeywell, сплав кобальта и самария.
Пентагон некоторое время расследовал это дело, и в середине августа следственные процедуры начали ускоряться. Сомнения не развеялись, что привело к приостановке процедуры приемки нового истребителя в США.
Представитель Минобороны Рассел Гомаре заверил, что магнит не передает данные, не оказывает негативного влияния на работу самолета и не представляет опасности. Кроме того, на борту F-35 есть аналогичные и одобренные магниты из Китая.
Опубликовано: Николай Скира
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