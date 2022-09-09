Захарова заявила, что Россия не будет вводить визы для граждан Украины

Gресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала российско-украинскую визовую политику, сообщает ТАСС.

На сайте МИД РФ опубликовано коммюнике по заключенному много лет назад визовому соглашению с Украиной. Мария Захарова обратила внимание на публикации в СМИ.

"Мы неоднократно комментировали ситуацию с визовым режимом в отношениях с Украиной. В связи с этим мы обратили внимание на появившиеся во многих информационных агентствах сообщения о МИД России и якобы скором введении российской стороной виз для граждан Украины. Это неправильное предположение", — написала она.

Захарова добавила, что киевский режим принял решение о выходе из российско-украинского межправительственного соглашения о безвизовом въезде граждан обеих стран, и одновременно объявил, что с 1 июля запрещен въезд в Украину для россиян, путешествующих без виз.

Пресс-секретарь МИД РФ также отметила, что Киев сознательно стремится "нанести максимальный ущерб" контактам граждан России и Украины.

Захарова добавила, что российская сторона в настоящее время работает над реакцией на действия Украины. При этом она подчеркнула, что Россия не намерена действовать по зеркальному принципу.

"В наши планы не входит создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, ищущих защиты в России от преследований украинских националистов", — написала Мария Захарова.