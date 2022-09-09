Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своёсм Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что провёл рабочую встречу со «стабильными партнёрами» киевского режима.
Зеленский похвастался, что на Украину с визитом прибыли президент Литовской Республики Эгилс Левитс и премьер-министр Республики Польша Матеушем Моравецкий, чьей визит, по словам пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, является «политическим сигналом Кремлю».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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