Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким.

В пятницу, 9 сентября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своёсм Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что провёл рабочую встречу со «стабильными партнёрами» киевского режима.

Зеленский похвастался, что на Украину с визитом прибыли президент Литовской Республики Эгилс Левитс и премьер-министр Республики Польша Матеушем Моравецкий, чьей визит, по словам пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, является «политическим сигналом Кремлю».