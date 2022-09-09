Минобороны РФ перебросило в Харьковскую область тяжелые огнеметы ТОС-1А Солнцепек

В качестве подкрепления ведущим бои с ВСУ частям российское Минобороны перебросило на фронт еще несколько ТОС-1А "Солнцепек".

Как стало известно в ночь с 8 на 9 сентября, Министерство обороны Российской Федерации перебросило в Харьковскую область подкрепления.

Подкрепления уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины. Также сообщалось, что подразделения Росгвардии и ВДВ сражаются с ВСУ под Балаклеей.

Также стало известно, что в качестве помощи на фронт были переброшены дополнительные тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Отметим, что по сообщению ВГА Балаклеи, российские подразделения все еще ведут бои на подступах к городу.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 