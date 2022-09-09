Минобороны РФ перебросило в Харьковскую область тяжелые огнеметы ТОС-1А Солнцепек
В качестве подкрепления ведущим бои с ВСУ частям российское Минобороны перебросило на фронт еще несколько ТОС-1А "Солнцепек".
Как стало известно в ночь с 8 на 9 сентября, Министерство обороны Российской Федерации перебросило в Харьковскую область подкрепления.
Подкрепления уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины. Также сообщалось, что подразделения Росгвардии и ВДВ сражаются с ВСУ под Балаклеей.
Также стало известно, что в качестве помощи на фронт были переброшены дополнительные тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".
Отметим, что по сообщению ВГА Балаклеи, российские подразделения все еще ведут бои на подступах к городу.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Вашингтон обвинил Москву в нарушении прав Навального
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками