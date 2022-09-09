Карла III в Лондоне встретили тысячи соотечественников

Король Карл III прибыл в пятницу с миссис Камиллой в Лондон, где их приветствовали тысячи соотечественников.

Перед Букингемским дворцом Чарльз пожал руки собравшимся там людям. Некоторые женщины также целовали его. Королевская чета сегодня совершила путешествие из Балморала, Шотландия, где пока находится усопшая Елизавета II.

В 9 чаов вечера по мск новый король произнесет свою первую речь перед народом . Вечером в соборе Святого Павла в Лондоне началась поминальная служба.

Чарльз будет провозглашен новым британским королем в субботу. Как объявил Букингемский дворец, церемония должна начаться в 11 часов утра (CEST) в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Воззвание будет зачитано с балкона замка через час, а затем из других мест по всей Великобритании.

Предполагается, что похороны Елизаветы II будут назначены на понедельник, 19 сентября.