На последней фотосессии Елизаветы II разговор шел о погоде
Фотограф Джейн Барлоу сделала последние официальные фотографии королевы Елизаветы II в прошлый вторник.
Королева была слаба, но в хорошем настроении, рассказала Барлоу, которая работает в британском информационном агентстве PA.
Разговор с королевой шел о погоде и темных облаках в небе, рассказала Барлоу агентству PA. Она сделала несколько портретов и получила массу улыбок от королевы.
Поводом для фотосессии стал визит консервативного политика Лиз Трасс, которой королева официально поручила сформировать правительство после того, как Борис Джонсон досрочно освободил пост из-за многочисленных скандалов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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