На последней фотосессии Елизаветы II разговор шел о погоде

Фотограф Джейн Барлоу сделала последние официальные фотографии королевы Елизаветы II в прошлый вторник.

Королева была слаба, но в хорошем настроении, рассказала Барлоу, которая работает в британском информационном агентстве PA.

Разговор с королевой шел о погоде и темных облаках в небе, рассказала Барлоу агентству PA. Она сделала несколько портретов и получила массу улыбок от королевы.

Поводом для фотосессии стал визит консервативного политика Лиз Трасс, которой королева официально поручила сформировать правительство после того, как Борис Джонсон досрочно освободил пост из-за многочисленных скандалов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 


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