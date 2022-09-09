На последней фотосессии Елизаветы II разговор шел о погоде

Фотограф Джейн Барлоу сделала последние официальные фотографии королевы Елизаветы II в прошлый вторник.

Королева была слаба, но в хорошем настроении, рассказала Барлоу, которая работает в британском информационном агентстве PA.

Разговор с королевой шел о погоде и темных облаках в небе, рассказала Барлоу агентству PA. Она сделала несколько портретов и получила массу улыбок от королевы.

Поводом для фотосессии стал визит консервативного политика Лиз Трасс, которой королева официально поручила сформировать правительство после того, как Борис Джонсон досрочно освободил пост из-за многочисленных скандалов.