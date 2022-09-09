В шоу «Звезды сошлись» новый ведущий: Антона Привольного заменили Иосифом Пригожиным

Продюсер признался, что немного переживает, все ли получится, но готов с радостью включится в процесс.

Неожиданную новость о своем новом статусе сообщил Иосиф Пригожин. Продюсер заявил, что он стал соведущим Леры Кудрявцевой на шоу "Звезды сошлись", сменив на этом месте Антона Привольного.

По словам Пригожина, передача с его участием выйдет на НТВ 18-го сентября.

«Я просто не смог отказаться от этого интересного предложения, это абсолютно новый для меня опыт. Я знаю о звездах, шоу-бизнесе все, и мне будет, чем поделиться со зрителями. Однако в роли телеведущего раньше никогда не был. Страшно ли? Да! Лера Кудрявцева — профессионал своего дела, а мне еще предстоит влиться в этот процесс и многому научиться», — поделился перспективами нового амплуа продюсер.

Иосиф Пригожин уже готовится к новой роли. Съемки требуют от него большой отдачи и внимания, и продюсер активно включился в процесс и с нетерпением ждет результата.

«Трудно сказать, справлюсь ли с задачей. Но я люблю эксперименты, а это - один из способов открыть новые способности. Я готов пробовать. Вдруг у меня на самом деле есть талант ведущего? Посмотрим. Мы с Лерой знакомы очень давно, у нас теплые, приятельские отношения. Надеюсь, что получится и отличный дуэт», — поделился Иосиф.

Поклонники в соцсетях позитивно актреагировали на эту новость, так как Пригожин - активный спикер, регулярно комментирует новости шоу-бизнеса. И делает это интересно, необычно, потому с задачей ведущего должен справиться.

А Антон Привольнов, как стало известно, будет пробовать себя в новых телепроектах.