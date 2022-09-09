Зеленский наградил Бена Уоллеса орденом Князя Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса орденом Князя Ярослава Мудрого II степени.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, министр обороны Украины Алексей Резников в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение о награждении главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса украинской государственной наградой.
Резников уточнил, что глава британского оборонного ведомства Уоллес был удостоен ордена Князя Ярослава Мудрого второй степени, за его выдающиеся заслуги перед Украиной и теперь имеет право называться кавалером ордена князя Ярослава Мудрого.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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