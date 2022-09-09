В опасении реакции Москвы ЕС снизит цены не только на российский газ
Евросоюз снизит цены на газ. Министры энергетики поручили Еврокомиссии подготовить предложение о введении максимального потолка цен на это сырье вне зависимости от того, откуда оно импортируется, сообщает rmf24.p.
Ограничения коснутся не только российского газа.
Ограничения коснутся не только газа из России, поскольку некоторые министры опасались ответных мер Москвы.
Другие считали, что это недостаточный шаг для снижения конечной цены для потребителей.
С другой стороны, Комиссия сохранила свое предложение сделать экономию электроэнергии обязательной в часы пик. Некоторые страны, в свою очередь, хотели, чтобы данный шаг был добровольным.
Компромиссом может быть двухэтапная процедура перехода от добровольных сбережений к обязательным.
В свою очередь, часть государств выступили за то, чтобы вопрос о справедливом распределении огромных прибылей энергетических компаний решался единогласно, а не большинством голосов.
Опубликовано: Николай Скира
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