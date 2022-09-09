Россия и Беларусь увеличили число расчетов в китайских юанях

"Газпром" объявил о подписании соглашения с китайским гигантом China National Petroleum Corporation, сообщает Reuters.

В апреле вступил в силу указ президента Владимира Путина, согласно которому европейские потребители природного газа из России были обязаны открывать счета в "Газпромбанке" и платить за газ в рублях.

Некоторые европейские компании отказались выполнять условия Москвы, на что Кремль отреагировал прекращением поставок газа.

Все это укрепляет экономическое сотрудничество России с Китаем, который готов закупать сырье. На этой неделе "Газпром" заявил, что подписал соглашение с китайским гигантом China National Petroleum Corporation. Речь идет об изменении платежей за газ, которые вместо долларов США будут производиться в юанях и рублях.

Изменение способа расчета по сделке соответствует стратегии России по снижению зависимости от доллара США и евро.

Белорусские банки также планируют подключиться к китайскому аналогу платежной системы SWIFT - системе банковских переводов CIPS, сообщил вице-премьер-министр Беларуси Николай Снопков.

Политик также сообщил, что Беларусь будет погашать китайские долларовые кредиты в юанях. Он пояснил, что "в текущей ситуации эта валюта удобна для Беларуси".

При этом администрация Александра Лукашенко планирует ввести еще одну международную платежную систему. Речь идет о китайской системе UnionPay, созданной в 2002 году.

По информации Reuters, в декабре этого года "Беларусбанк" планирует выпустить клиентам первые платежные карты этой системы. Вице-премьер Снопков пояснил, что благодаря этому решению граждане смогут расплачиваться этими картами не только в Беларуси и Китае, но и во многих других странах, поддерживающих эту систему.