Небинарная дочь Глюкозы показывает характер и отрекается от матери
Певица Глюкоза появилась на ивенте с двумя дочерями в чрезвычайно подчеркивающих нарядах.
Трио стало на время центром обсуждения желтой прессы. Дочери Натальи: Лидия и Вера показались публике слишком сексопильными для своего возраста.
14 летняя дочь певицы известна своей небинарностью. Она в своем подростковом возрасте бунтует и не признает мать. Девочка-подросток заявила, что не признает ни свой пол, ни мужской. Из-за этого она подверглась буллингу в школе.
Психологи отмечают, что ребенку необходимо внимание, но говорить с ней следует очень аккуратно, потому что в этом возрасте дети начинают противопоставлять себя социуму и самовыделяться. Если нарушить этот процесс, то можно пожать настоящий бунт.
К слову, Наталья Ионова в непростой для дочери ситуации не оставила ее. Правда, после случившегося ей пришлось перевести Лидию в другое учебное заведение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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