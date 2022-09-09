Небинарная дочь Глюкозы показывает характер и отрекается от матери

Певица Глюкоза появилась на ивенте с двумя дочерями в чрезвычайно подчеркивающих нарядах.

Трио стало на время центром обсуждения желтой прессы. Дочери Натальи: Лидия и Вера показались публике слишком сексопильными для своего возраста.

14 летняя дочь певицы известна своей небинарностью. Она в своем подростковом возрасте бунтует и не признает мать. Девочка-подросток заявила, что не признает ни свой пол, ни мужской. Из-за этого она подверглась буллингу в школе.

Психологи отмечают, что ребенку необходимо внимание, но говорить с ней следует очень аккуратно, потому что в этом возрасте дети начинают противопоставлять себя социуму и самовыделяться. Если нарушить этот процесс, то можно пожать настоящий бунт.

К слову, Наталья Ионова в непростой для дочери ситуации не оставила ее. Правда, после случившегося ей пришлось перевести Лидию в другое учебное заведение.