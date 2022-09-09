Зеленский встретился в Киеве с главой турецкой копании Baykar

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с руководителем турецкой компании-производителя беспилотников Bayraktar.

В пятницу, 9 сентября 2022 года, пресс-служба президента Украины сообщила о том, что Владимир Зеленский провёл встречу с Халуком Байрактаром, который занимает должность главы турецкой авиастроительной компании Baykar.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский обсудил с Байрактаром новые поставки беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ, а также рассмотрели вопрос возможного строительства завода Baykar на Украине.