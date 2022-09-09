The Moscow Times: Владимир Путин созвал экстренное совещание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание членов Совета безопасности, сообщает The Moscow Times.

В заседании приняли участие 12 постоянных членов, в том числе руководители всех силовых структур, министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Николай Патрушев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщивший на брифинге прессе об организации встречи, подчеркнул, что Россия не намерена в публичных заявлениях ссылаться на ход событий на Украине.

Ранее власти Украины сообщали, что с 1 сентября украинские военные освободили в общей сложности 1000 квадратных километров территории. В официальном сообщении говорилось, что армия освободила, в частности, Балаклею - город с населением около 30 тысяч человек к юго-востоку от Харькова.

Как сообщает The Moscow Times, россияне отправили подкрепление в Харьковскую область. В соцсетях появилось видео, на котором колонна российских танков и машин поддержки движется в указанном направлении.