В Курской области разыскивают двоих диверсантов, обстрелявших росгвардейцев
В Судже Курской области объявлен план «Перехват» для поимки возможных украинских диверсантов, обстрелявших служащих Росгвардии.
В пятницу ночью, 9 сентября 2022 года, Telegram-канал Mash сообщил, что в курском приграничном городе Судже объявлен план «Перхват», целью которого является задержание диверсантов, открывших огонь по росгвардейцам.
Отмечается, что в городе недалеко от русско-украинской границы на блокпосту у объездной автодороги в районе Суджа сотрудники Росгвардии пытались остановить вызывающую подозрения «газель», в результате чего находящиеся в транспортном средстве открыли огонь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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