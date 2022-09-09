В Курской области разыскивают двоих диверсантов, обстрелявших росгвардейцев

В Судже Курской области объявлен план «Перехват» для поимки возможных украинских диверсантов, обстрелявших служащих Росгвардии.

В пятницу ночью, 9 сентября 2022 года, Telegram-канал Mash сообщил, что в курском приграничном городе Судже объявлен план «Перхват», целью которого является задержание диверсантов, открывших огонь по росгвардейцам.

Отмечается, что в городе недалеко от русско-украинской границы на блокпосту у объездной автодороги в районе Суджа сотрудники Росгвардии пытались остановить вызывающую подозрения «газель», в результате чего находящиеся в транспортном средстве открыли огонь.