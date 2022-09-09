Столтенберг сообщил о разногласиях Турции с НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Финляндия и Швеция уже готовятся к вступлению в Североатлантический альянс и это историческое решение.
Крупнейшее российское информационное агентство ТАСС сегодня днем сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил ,что вступление в НАТО Швеции и Финляндии-это самый быстрый процесс вступления в истории.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что на данный момент 24 из 30 стран альянса (включая США) подписали протокол о приеме Швеции и Финляндии. Однако на данный момент по этому вопросу есть разногласия с Турцией. Но альянс надеется их решить в ближайшее время, заявил Столтенберг.
Опубликовано: Елена Калиновская
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